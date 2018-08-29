مطار القاهرة يعزل راكب قادم من جدة للاشتباه بإصابته بـ ” كورونا “

عادل الحربي(صدى):

اشتبهت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، في إصابة راكب مصري بفيروس ” كورونا ” ، لدى عودته من المملكة، مما دفع المطار إلى عزله، فيما تم تحويل الحالة إلى مستشفى حميات العباسية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وظهرت أعراض الفيروس عليه من سعال وارتفاع حرارة الجسم واحتقان؛ حيث تم إبلاغ الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى، والذى قرر عزل الراكب بمستشفى حميات العباسية، وعمل التحاليل اللازمة للتأكد من خلوها من الفيروس.

ونقل الراكب بسيارة إسعاف المطار إلى مستشفى حميات العباسية تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار بتوجيهات من الدكتور إبراهيم حسن مدير إسعاف القاهرة.