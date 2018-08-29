علا الفارس ترد بعنف على هند صبري بعد هجوم الأخيرة على سعد لمجرد

أماني الغامدي(صدى):

ردت ال​إعلام​ية الأردنية ​علا الفارس​ على التعليق الذي كتبته الفنانة التونسية ​هند صبري​ في ما خص توقيف الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ في فرنسا بالأمس بتهمة الإغتصاب والإعتداء بالضرب على فتاة جديدة.

وجاء ردّ الفارس بطريقة عنيفة من خلال الصفحة الخاصة بالإعلامي ربيع هنيدي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وذلك لدى اجرائه استفتاء في شأن اعتقال لمجرد وتغريدة صبري، اذ توجهت الفارس الى الاخيرة قائلة ، ” الاصح في هذه المواقف ان نقول للمتسلقين على ظهر الاخر حتى في مصائبه: لا تقذف الناس بالحجارة وبيتك من زجاج… كان الاولى أن تصمت مهما كان الفعل ومهما كانت الحقيقة… الحقيقة واضحة ان طاح الجمل كثرت سكاكينه ” .

إلا أن هذا التعليق أدى إلى هجوم مضاد على الفارس حيث إتهمها الكثيرون بالوقوف إلى جانب من وصفوه”مغتصب الفتيات” مما دفعها إلى حذف تعليقها.