حقيقة انضمام سافيتش لباريس سان جيرمان

طلال الغامدي(صدى):

أوضح ماتيجا كيزمان، وكيل أعمال الصربي، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب وسط لاتسيو، اليوم الأربعاء، ما يتم تداوله عن لقائه بمسؤولي باريس سان جيرمان للرحيل إلى صفوف النادي العاصمي.

وعلّق ” كيزمان ” قائلًا: ” الأخبار المزيفة تنتشر دائمًا خلال الصيف ” مؤكدًا: ” سافيتش سيبقى بالتأكيد في روما، وسيلعب للاتسيو. ”

وكانت انتشرت أنباء تؤكد أن وكيل ميلينكوفيتش، اجتمع مع أنتيرو هنريكي، المدير الرياضي للنادي الفرنسي، لبحث انتقال اللاعب إلى باريس؛ بينما من المنتظر أن يوقع اللاعب عقد جديد مع النادي الإيطالي، سيحصل من خلاله على 3 ملايين يورو، كراتب سنوي.