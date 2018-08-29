جامعة الإمام تعلن عن إيقاف التسجيل في بعض الشعب بكلية الاقتصاد

نايف السالم(صدى):

أعلن الدكتور سليمان الصغير، عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن إيقاف التسجيل في بعض الشعب في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، مرجعًا ذلك لأسباب فنية.

وقال الدكتور ” الصغير ” ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه قد تم إيقاف وتأجيل التسجيل في بعض الشعب في الكلية بمركز الطلاب لأسباب فنية مرتبطة بالمبنى، وكذلك في مركز الطالبات لأسباب مرتبطة بتوفر عضوات هيئة تدريس.

وأشار ” الصغير ” ، إلى أن الكلية ستسعى لمعالجة هذه الأسباب قدر الإمكان، واذا لم يتيسر ذلك، فلن يتاح التسجيل في المقررات التي تم إيقافها مؤقتًا، مبينًا أن تأجيل التسجيل في بعض الشعب بمركز الطلاب، يعود لخلل في التكييف في بعض القاعات الدراسية.

وأوضح عميد الكلية، أنه لا يعتقد ان الطلاب يرغبون في الدراسة في قاعات لا يوجد فيها تكييف، وهو خلل فني ليس للكلية علاقة به، مؤكدًا أنه يسعى مع إدارة الجامعة لإيجاد حل للمشكلة، ومن ثم فتح الشعب.

فيما بيّن ” الصغير ” أن السبب يعود لحاجة الكلية الحصول على موافقة الجامعة أولًا على طلب الكلية للتعاون مع عضوات هيئة تدريس، ومن ثم فتح الشعب الموقفة مؤقتًا جميعًا، وقد يتم ذلك قبل منتصف الاسبوع القادم.