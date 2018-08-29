كوريا الجنوبية تتأهل لنهائي دورة الألعاب الآسيوية

طلال الغامدي(صدى):

تمكنت كوريا الجنوبية من التأهل إلى نهائي دورة الألعاب الآسيوية، اليوم الأربعاء.

وفازت كوريا الجنوبية على فيتنام بثلاثة أهداف لواحد ظهر اليوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي من دورة الألعاب الآسيوية؛ اقترب لاعب توتنهام هيونج سون، من الإعفاء من التجنيد الإجباري في جيش بلاده.

ومن الضروري أن يفوز ” سون ” بالميدالية الذهبية مع كوريا الجنوبية من أجل الابتعاد عن التجنيد الإجباري واستكمال مسيرته الكروية، وفقًا لما تنص عليه قوانين بلاده داخليًا.