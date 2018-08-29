أواخر أغسطس.. نجوم الجوزاء ونجم الشعري تزين سماء المملكة

علي القحطاني(صدى):

كشف المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن مجموعة نجوم الجوزاء ونجم الشعرى ستُرصد في سماء الصباح الباكر بالمملكة والوطن العربي أواخر شهر أغسطس.

وعن مجموعة نجوم الجوزاء، أوضح ” أبو زاهرة ” أنها تُعرف أيضًا باسم ” الجبار ” و” أورايون ” سهلة الملاحظة؛ فهي تتميز بوجود 3 نجوم تقع على خط واحد.

أما فيما يتعلق بالنجم ” الشعري ” ، أبان أنه نجم براق جدًا يتلألأ بجنون أسفل نجوم الجوزاء في هذا الوقت من السنة؛ وهو نجم الشعرى، والذي يسمى أحيانًا ” نجم الكلب “؛ لأنه جزء من نجوم الكلب الأكبر.

وأضاف ” الشعري ” : ” نجوم الجوزاء الآن تُرصَد مرتفعة بشكل أكبر عند الفجر؛ مقارنة بالشهر الماضي، وقريبًا ستصبح نجوم الجوزاء ونجم الشعرى مشاهدة بسماء المساء بعد غروب الشمس ” .