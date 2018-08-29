الهلال الأحمر‬⁩ تودع حجاج بيت الله بالورود في مطار جدة

نايف السالم(صدى):

ودعت هيئة الهلال الأحمر السعودي الحجاج بالهدايا والورود الحمراء رمز الحب والوفاء المغادرين الى اوطانهم بصالة الحجاج بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة

وقد تم، مساء أمس بصالة الحجاج، توزيع الورود على حجاج بيت الله الحرام المغادرين إلى بلادهم في ساحات المطار، وفي صالات المغادرة.

وقد عبّر عدد من الحجاج عن شكرهم وتقديرهم للقائمين على هذه البادرة التي تنمّ عن كرم الضيافة وحسن التوديع لضيوف الرحمن، داعين الله -عز وجل- أن يعين القائمين على خدمة الحجاج وأن يجزيهم كل خير، معربين عن شكرهم للقيادة الرشيدة التي لا تألو جهداً في سبيل توفير كل ما من شأنه خدمة وراحة ضيوف الرحمن.