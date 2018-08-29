إصابة امرأة إثر سقوط ” هنقر ” أثناء ممارستها رياضة المشي بالمجمعة

عادل الحربي (صدى):

شهدت محافظة المجمعة التابعة لمنطقة الرياض، تعرض امرأة لإصابات متفرقة إثر سقوط حاجز حديدي ” شينكو، هنقر ” ، أثناء ممارستها رياضة المشي بممر محاذٍ لطريق الأمير سلطان، ثم تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأرجع مساعد الغدير، مدير العلاقات العامة في بلدية المجمعة، سقوط الحاجز الحديدي إلى إدارة التعليم بالمحافظة، نظرًا لأن المبنى يقع تحت إشرافها، مشيرًا أنه لا علاقة له بالبلدية.

ومن جانبه، ردّ مدير العلاقات العامة بتعليم المجمعة عبدالله العفيصان، على ما وُجه للإدارة التعليمية بالمحافظة، قائلًا: ” إن مكان الحاجز الحديدي ليس في الممر المخصص للممشى، بل في منطقة تبعد عنه 30 مترًا، وهي منطقة أعمال وغير مصرح للمشاة بالسير فيها ” .

فيما لفت ” العفيصان ” ، إلى أن ارتفاع الحاجز الحديدي يبلغ متر واحد، مبينًا أنه قد تم الانتهاء من بناء السور أخيرًا، مشيرًا إلى أنه يجرى إزالة المقاول الحاجز الحديدي عن كامل السور حاليًا.