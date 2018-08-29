فنان الجيلين

في زمن كان يرى الفن جريمة والفنان داعية فساد والموسيقى سبب للعنات .

نشأ عبدالله شرف في حي المرقب بالرياض يتغنى بصوته العذب في أزقة الحي فتفتح النوافذ ويستمعون جيرانه لغنائه دون أن يشعر، كل هذا وهو لايزال طفلا لم يتجاوز الثانية عشر من عمره.

وبدون الإمعان في التفاصيل ، غنى أول أغنية له(هلت العبرات) فبدأت الحرب عليه من كل جانب.

ففي مدرسته كان المعلمين يطردونه من الفصل لأنه في نظرهم إرتكب الذنب الذي لايغتفر ، حتى وصل الحال أن يستدعيه المدير ذات يوم ويعطيه ملفه ويخرجه من المدرسة في وقت مبكر مع العلم أنه طالب مجتهد ومتميز.

وبعد جهد جهيد يعود عبدالله شرف لمدرسته بعد أخذ التعهد على ولي أمره (إمام مسجد الحي) أن لايعود إبنه للفن .

ولم يتوقف الأمر ههنا، بل كان عبدالله عندما يعود من مدرسته يجد أن منزله مزدحم بالمحتسبين الذين يتوافدون من كل حي ومن كل حارة لإنكار هذا المنكر العظيم الذي إقترفه هذا الطفل وكأنهم يتعاملون مع مسن أعلن إلحاده .

بل ووصل الأمر أن تقام خطبة جمعة بعنوان (بنك الشيطان) في هذه الخطبة إفتراء بأن عبدالله شرف مات وجعلوا منه قصة للوعظ.

قتلوا عبدالله شرف زورا وبهتانا وجعلوه يتوقف مجبرا وذلك مراعاة لموقف والده رحمه الله .

قتلوا موهبة عبدالله في مهدها وجعلوا بدلا منها صمت طويل، فكان عبدالله لايغني الا لوالدته رحمها الله، التي كانت هي جمهوره المتبقي بعد أن حيل بينه وبين جماهيره الغفيره.

(هلت العبرات) كنت أسمع هذه الأغنية ذات يوم وتبادر لذهني سؤال: من هو هذا الفتى ولماذا مات مبكرا؟

وبعد عشرة أعوام من تساؤلي إلتقيت به صدفة وهو يتبادل أطراف الحديث مع صديقي الشاعر سلطان العاصي.

فأخبرني بشخصية عبدالله شرف فأبتسمت في تعجب وقلت في نفسي هذا هو الشخص الذي كنت أسأل عن سبب موته لايزال على قيد الحياة.

من هنا أصبحت أحاول وبكل وسيلة أن أعيد تلك الأغنية.

لم لا؟ وسلطان العاصي هو الشاعر صاحب الحس المرهف وبإمكانه مجاراة قصيدة(العبرات) .

وعبدالله شرف لم يزداد صوته إلا عمقا وجمالا .

فنحن شعب يحب الفن والحياة ويندمج مع الموسيقى وينجذب للجمال.

وفي آخر لقاء جمعني بالعاصي وشرف إقترحت عليهم إعادة ومجاراة(العبرات) وبدأت ألح بشدة حتى وضعت الكرة في ملعب العاصي وجعلت الأمر له.

وعدت لأستمع لعبدالله شرف وهو يغني وأنا أشيح بنظري بين الحين والآخر للعاصي فأرى الإعجاب في نظراته لهذا الفنان الذي حارب زمنا من جيل إلى جيل.

بعد عودة عبدالله شرف رأيته ضيف قناة mbc في ثاني أيام العيد وما إن بدأ يغني حتى طغى الصمت على الجمهور وتوقف كل شيء إجلالا وإعجابا .

وعندما إنتهى،، إنفجر هذا الصمت وتحول إلى ضجيج عالي وتصفيق حار وهتافات يخالطها الفرح بعودة هذا المخضرم الشاب للساحة مجددا.

فهو إستحق لقب(فنان الجيلين) عن جدارة وبعد حرب طويلة.