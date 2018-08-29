” ترامب ” : الصين اخترقت الرسائل السرية لهيلاري كلينتون

واشنطن(صدى):

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت مبكر من الأربعاء، عن الدولة التي اخترقت رسائل البريد الإلكتروني السرية للمرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون، موجهًا الاتهام لدولة الصين.

وأضاف ” ترامب ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” اخترقت الصين الرسائل الإلكترونية السرية لهيلاري كلينتون، الخطوة التالية ستكون أفضل من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل ” .

يُذكر أن قراصنة اخترقوا الحملة الانتخابية للمرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون في يوليو 2016، وذلك ضمن هجوم إلكتروني كبير ضد مؤسسات الحزب الديمقراطي، واعتقد مسؤولون أمريكيون أن هذه الهجمات اُرتكبيت من قبل الحكومة الروسية.