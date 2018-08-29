تركي آل الشيخ: نقل الدوري في تطبيق مجاني غير كافي

ماجد الأشرم(صدى):

أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، اليوم الأربعاء، أن نقل الدوري في تطبيق مجاني أمر غير كافي.

وأوضح ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن: ” اليوم بإذن الله يحسم الأمر ” ؛ فيما كان قد طالب شركة الاتصالات السعودية ” STC ” ، الناقلة لمباريات الدوري بموسمه الجديد، بضرورة عقد مؤتمر صحفي عاجل لتوضيح كافة الأمور للجمهور قبل انطلاق المسابقة، يوم الخميس المقبل.

وقال في تغريدة سابقة أمس الثلاثاء: ” على stc غدًا وبشكل عاجل عقد مؤتمر توضح فيه طريقة النقل التلفزيوني.. غير معقول بقي ٤٨ ساعة والناس تبي تفهم، ويجب أن تكون هناك وسيلة مجانية وبدون تأخير للمشاهدة. “