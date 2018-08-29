أمير عسير يؤدي صلاة الميت على سليمان المتحمي

أبها(صدى):

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في جامع الراجحي بأبها بعد صلاة ظهر اليوم، صلاة الميت على سليمان بن سعود بن عبدالعزيز أبونقطة المتحمي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى عصر أمس، بعد معاناة مع المرض.

وقدّم سموه تعازيه ومواساته لأشقاء وأبناء الفقيد، مؤكداً أن ” المتحمي ” كان من الرجال المخلصين لدينهم ووطنهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة آل أبو نقطة المتحمي، عن شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة عسير على تعازيه ومواساته لهم في فقيدهم، التي كان له بالغ الأثر في تخفيف مصابهم، مثمنين حرص القيادة الرشيدة للوقوف بجانب كل مواطن وتلمس احتياجاته في السراء والضراء.

حضر الصلاة والعزاء وكيل إمارة منطقة عسير المهندس خالد بن عبدالله الربيعة.