إيران تسعى لاستعطاف الدول العربية واستمالتها وسط تهديدات ترامب

طهران(صدى):

يسعى نظام الملالي الإيراني في الآونة الحالية لاستعطاف الدول العربية ودول الخليج، في محاولة منه للتشبث بآخر ” قشة ” تغيثه من الأزمات الطاحنة التي وقع بها، خاصة بعد بدء تطبيق المرحلة الأولى من العقوبات الأمريكية على طهران بسبب البرنامج النووي، في 4 من أغسطس الجاري.

ونتجت تلك الأزمات عن السياسات غير الرشيدة التي يتبعها ” الملالي ” ، مما أسفرت عن دخوله في نفق مظلم لا نهاية له، فيحاول البحث عن مخرج ولكن دون جدوى، فالسياسات والتصريحات المتهورة التي يصدرها النظام الإيراني، ليس فقط تجاه الولايات المتحدة، التي تفرض عليه عقوبات اقتصادية، ولكن تجاه الشعب الإيراني نفسه، أدت به إلى الوصول لدائرة مغلقة في النهاية.

ويقع النظام الإيراني ما بين إطلاق التهديدات الخارجية، ومحاولة الغزل لاستعطاف أطراف عربية وإسلامية واستمالتها، وذلك وسط تهديدات بلهجة حاسمة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واتضح ذلك من خلال رسالة الرئيس الإيراني حسن روحاني التحذيرية لـ ” ترامب ” ، والتي أشار فيها لأن البيت الأبيض يناهض القوانين، ويعادي العالم الإسلامي والشعب الفلسطيني، في محاولة منه لاستمالة الدول العربية، وإظهار مواقف النظام الإيراني ودفاعها عن القضايا العربية وعن فلسطين، ولكن هذا لا يغفر لنظام ” الملالي ” دعمه للمليشيات الإرهابية، والعمل على تهديد أمن المنطقة واستقرارها.

فيما ألمح ” روحاني ” ، إلى الرغبة في إعادة النظر في العلاقات مع بعض الدول الخليجية، في محاولة لاستمالتها، الأمر الذي يؤكد أنه ما زال يخدع العالم، وذلك في ظل استمراره لدعم مليشيا الحوثي، التي تهدد منطقة الخليج ككل.