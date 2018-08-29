أمير تبوك يشكر القيادة بمناسبة توقيع عقود انشاء شبكات مياه بالمنطقة

محمد السعران(صدى):

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيزأمير منطقة تبوك الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة توقيع عقد إنشاء شبكات مياه الشرب والتوصيلات المنزلية بمنطقة تبوك المرحلة التاسعة في أحياء القدس والياسمين وطيبة .

وأكد أمير منطقة تبوك أن هذه المشاريع ستعزز الواقع التنموي الذي تعيشه المنطقة في مجال خدمات المياه، وتأتي في سياق الحرص الدائم والرعاية الكريمة من ولاة الأمر على توفير الخدمات للمواطنين، معرباً عن شكره لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي.