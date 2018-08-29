” فيديو ” يوثق اندلاع مشاجرة عنيفة بين 20 شابا

خالد الظفيري(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو مشاجرة عنيفة اندلعت أمس الثلاثاء، بين 20 شابًا وحدثًا بمنطقة ” الظهر ” في محافظة الأحمدي الكويتية.

وظهر بالمقطع أيضًا حدوث صدامًا عنيفًا بين سيارتين بسبب هذه المشاجرة، كما انفض المتورطون قبل وصول الدوريات الأمنية.

يُذكر أن رجال الأمن استطاعوا العثور على السيارة التي اصطدمت بأخرى خلال المشاجرة وحجزها؛ وذلك لأجل ضبط من كان يستقلها وفتح تحقيق بالواقعة.