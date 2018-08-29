” الدوسري ” : المعركة ضد الحوثيين ضرورة وليست خيارا

فهمي محمد(صدى):

رأى الكاتب الصحفي سلمان الدوسري، أن الحرب ضد مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تعد قرار استراتيجي، لم ينقذ اليمن فقط من المد الفارسي، بل أنقذ المنطقة بأكملها.

وقال ” الدوسري ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” لو تأخرت عاصفة الحزم لدفعت المنطقة بأكملها الثمن ” ، مؤكدًا أن أمن واستقرار المنطقة مسؤولية المملكة وحلفائها، وأن المعركة ضد الحوثيين ضرورة وليست خيارًا.