” الدوسري ” : المعركة ضد الحوثيين ضرورة وليست خيارا
رأى الكاتب الصحفي سلمان الدوسري، أن الحرب ضد مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تعد قرار استراتيجي، لم ينقذ اليمن فقط من المد الفارسي، بل أنقذ المنطقة بأكملها.
وقال ” الدوسري ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” لو تأخرت عاصفة الحزم لدفعت المنطقة بأكملها الثمن ” ، مؤكدًا أن أمن واستقرار المنطقة مسؤولية المملكة وحلفائها، وأن المعركة ضد الحوثيين ضرورة وليست خيارًا.
طلال[ عدد التعليقات: 2911 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسلم فمك 👏
ماجد[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم عجل بقضائك وعقابك وهلاكك لهم يااااارب العالمين