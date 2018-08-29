  • الأربعاء 29

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” الدوسري ” : المعركة ضد الحوثيين ضرورة وليست خيارا

” الدوسري ” : المعركة ضد الحوثيين ضرورة وليست خيارا

” الدوسري ” : المعركة ضد الحوثيين ضرورة وليست خيارا
فهمي محمد(صدى):

رأى الكاتب الصحفي سلمان الدوسري، أن الحرب ضد مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تعد قرار استراتيجي، لم ينقذ اليمن فقط من المد الفارسي، بل أنقذ المنطقة بأكملها.

وقال ” الدوسري ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” لو تأخرت عاصفة الحزم لدفعت المنطقة بأكملها الثمن ” ، مؤكدًا أن أمن واستقرار المنطقة مسؤولية المملكة وحلفائها، وأن المعركة ضد الحوثيين ضرورة وليست خيارًا.


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2911 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يسلم فمك 👏

[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم عجل بقضائك وعقابك وهلاكك لهم يااااارب العالمين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *