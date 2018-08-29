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” فيديو ” يرصد شاحنة تنقل أشجار لزراعتها بأماكن أخرى بالمملكة

” فيديو ” يرصد شاحنة تنقل أشجار لزراعتها بأماكن أخرى بالمملكة
عادل الحربي (صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو ” شاحنة ” تنقل أشجار كبيرة تم اقتلاعها من أماكن تحت التطوير بالمملكة، لزراعتها في أماكن أخرى بدلاً من التخلص منها.

يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة كانت قد كشفت عن إطلاق مبادرتين للتنمية المستدامة للغابات والمراعي، وتنظيم الاستثمار فيهما ومكافحة التصحر، من خلال زراعة 4 ملايين شجرة.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2911 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يجازيكم كل خير علي جهودهم الرائعه والله

[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 2 ساعتين

وهذا هو التطوير والتقدم الذي نتحدث عنه ✋

[ عدد التعليقات: 6423 ] نشر منذ 2 ساعتين

شكرا وزارة الزراعة وكذلك البلديات على الاهتمام بالزراعة واعانكم الله لازال امامكم الكثير خاصة مدينة الرياض العاصمة تستحق هذا العمل المميز

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