” فيديو ” يرصد شاحنة تنقل أشجار لزراعتها بأماكن أخرى بالمملكة
رصدت إحدى مقاطع الفيديو ” شاحنة ” تنقل أشجار كبيرة تم اقتلاعها من أماكن تحت التطوير بالمملكة، لزراعتها في أماكن أخرى بدلاً من التخلص منها.
يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة كانت قد كشفت عن إطلاق مبادرتين للتنمية المستدامة للغابات والمراعي، وتنظيم الاستثمار فيهما ومكافحة التصحر، من خلال زراعة 4 ملايين شجرة.
طلال[ عدد التعليقات: 2911 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجازيكم كل خير علي جهودهم الرائعه والله
ماجد[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 2 ساعتين
وهذا هو التطوير والتقدم الذي نتحدث عنه ✋
الواقع[ عدد التعليقات: 6423 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكرا وزارة الزراعة وكذلك البلديات على الاهتمام بالزراعة واعانكم الله لازال امامكم الكثير خاصة مدينة الرياض العاصمة تستحق هذا العمل المميز
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52972 ] نشر منذ 2 ساعتين
ممتاز ,,