” ياسمين الميمني ” .. أول مواطنة تحصل على رخصة طيران

علي القحطاني (صدى):

كشفت أول سيدة سعودية حاصلة على رخصة طيار خاص من الأردن، المواطنة الشابة ياسمين الميمني، صاحبة الـ 28 عامًا، عن قصتها مع الحصول على رخصة الطيران، بعد أن أدت تدريباتها في أمريكا بواقع 300 ساعة تدريب، لتحصل على رخصة ” طيار تجاري ” .

وبدأت ” الميمني ” حديثها قائلة: ” حصلت على استبدال رخصتي الأمريكية بسعودية منذ 2013م، ولكنني لم أجد أي شركة طيران سعودية أو خليجية قبلت بتوظيفي، ولم تتح لي وظائف بهذا القطاع رغم صدور رخص ممارسة للقيادة من هيئة الطيران المدني بالسعودية ” .

وأكدت ” ياسمين ” ، أن هناك شركات طيران خليجية عرضت عليها العمل، ولكنها رفضت، وفضلت أن تنتظر المبادرة من شركات سعودية، في ظل تزايد إقبال السعوديات على هذا المجال.

واستطردت: ” لدي رخصة حكومية، وكل المتطلبات للتوظيف حصلت عليها، ومع ذلك لم أعطَ الفرصة للعمل، وقد طرقت كل الجهات والشركات، ولكن مازال الرفض مستمرًا، رغم أن هناك معاهد للتدريب على الطيران موجودة وهناك معاهد في جدة والدمام، فما الفائدة منها إذا لم توجد وظائف ” .

وعن كيفية حصولها على الرخصة، قالت ” الميمني ” : ” حصلت على الرخصة عام 2010 من الأردن، وتقدمتُ للهيئة كي أحصل على تحويل رخصتي لرخصة سعودية، ولكن للأسف لم أحصل على الموافقة، لعدم وجود رخص من هذا النوع، فتركت ملفي لديهم وسافرت إلى أمريكا لإكمال الحصول على بقية الرخص وهي رخصة الطيران التجاري الآلي التي تتيح لحاملها العمل بأي خطوط للطيران ” .

وأضافت: ” عندما عدت في عام 2013م، وكانت الموافقة قد صدرت فتم استبدال الرخصة الأميركية للسعودية ” .

جدير بالذكر، أن الهيئة العامة للطيران المدني، كانت قد أعلنت عن حصول 5 سيدات سعوديات على رخصة طيار، موضحة أنهم حاصلات على رخصة طيران تجاري، فيما حصلت واحدة منهن على رخصة طيار خاص، والتي تمكنها من ممارسة هواية الطيران دون العمل بها بشركات طيران.