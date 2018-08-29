ضبط 47 طنا من معسل الفواكه لاحتوائها على نسب عالية من مادة الجلسرين

الرياض(صدى):

نفذت الهيئة العامة للغذاء والدواء حملاتها التفتيشية للمستودعات والمحلات المستوردة والموزعة لمنتجات التبغ في مدينتي الرياض وجدة، ضبطت خلالها أكثر من 47 طناً من منتج ” المعسل ” بأنواع مختلفة، وذلك بعد ثبوت ارتفاع محتواها من مادة الجلسرين عن النسبة المقيدة 10%، الذي يُعد مخالفاً لمواصفة التبغ المعسل برائحة الفواكه.

وأوضحت الغذاء والدواء أن الفرق التفتيشية كثفت جولاتها على المستودعات والمحلات المستوردة والموزعة لمنتجات التبغ، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية لمراقبة منتجات التبغ، التي تسعى من خلالها إلى منع انتشار استخدام منتجات التبغ والمنتجات المغشوشة، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين.