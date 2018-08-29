بالفيديو.. سفارة المملكة بتركيا تباشر حادث مرتفعات ” خضربني / طرابزون “

علي القحطاني(صدى):

أعلنت سفارة المملكة لدى تركيا، أنها باشرت الحادث الخاص بوقوع حادث مروري خطير في مرتفعات ” خضربني / طرابزون ” .

وأوضحت السفارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنها باشرت الحادث على الفور وقامت بتقديم المساعدات اللازمة للمصابين وذويهم، وتم سفرهم بالإخلاء الطبي وذلك فجر الخميس 20 /11/ 1439هـ.

كما نشرت السفارة مقطع فيديو، يرصد الجهود التي بذلتها السفارة لمساعدة المصابين ومباشرة الحادث.