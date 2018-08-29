بالفيديو.. سفارة المملكة بتركيا تباشر حادث مرتفعات ” خضربني / طرابزون “
أعلنت سفارة المملكة لدى تركيا، أنها باشرت الحادث الخاص بوقوع حادث مروري خطير في مرتفعات ” خضربني / طرابزون ” .
وأوضحت السفارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنها باشرت الحادث على الفور وقامت بتقديم المساعدات اللازمة للمصابين وذويهم، وتم سفرهم بالإخلاء الطبي وذلك فجر الخميس 20 /11/ 1439هـ.
كما نشرت السفارة مقطع فيديو، يرصد الجهود التي بذلتها السفارة لمساعدة المصابين ومباشرة الحادث.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52972 ] نشر منذ 2 ساعتين
اتركوا تركيا تسلموا من كل شر ,,