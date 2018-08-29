أسطورة بايرن ميونخ يوجه رسالة مؤثرة لجماهيره

طلال الغامدي(صدى):

وجه اللاعب الألماني باستيان شفاينشتايجر، نجم بايرن ميونخ، والمحترف بصفوف شيكاغو فاير الأمريكي حاليًا، رسالة مؤثرة لجماهيره، قائلًا: ” أنا واحد منكم وسأظل كذلك، الماضي الخاص بي لا ينتمي إلا للبايرن، وليس هناك أي فريق آخر ” .

وتابع أسطورة بايرن ميونخ خلال المباراة التكريمة التي أقيمت بين فريقيه السابق والحالي، أمس الثلاثاء: ” لقد استمتعت بكل ثانية، من الشرف والفخر أن ألعب بقميص بايرن ميونخ والتسجيل مجددًا، أنا سعيد حقًا ” ، موجهًا شكره للجماهير التي احتشدت بملعب أليانز أرينا.

وقبل انطلاق المباراة التكريمية الحافلة، تم تصوير ” شفاينشتايجر ” مع البطولات الـ 18 التي حققها خلال مشواره مع الفريق البافاري، فيما حصل على لوحة تجمع أبرز لحظاته مع إف سي هوليوود.

وشهدت المباراة لعب النجم الألماني بقميص شيكاغو فاير في الشوط الأول ، أما الشوط الثاني، فلعب ” شفاينشتايجر ” مرتديًا قميص الفريق البافاري.