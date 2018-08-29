مانشستر يونايتد يعاني منذ رحيل فيرجسون

نواف السالم(صدى):

يعاني فريق مانشستر يونايتد، من الهزائم الساحقة ومنذ اعتزال أليكس فيرجسون؛ حيث أصبح فريقًا آخرًا بداخل الملعب وهو الأمر الذي لم يكن من المتوقع أن يصل إليه اليونايتد.

وتلقى مانشستر يونايتد هزيمة قاسية على أرضه أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، بثلاثية نظيفة؛ فيما تم التعامل مع الأمر بشكل طبيعي وكأنه ليس مفاجأة، ولم يقدم فريق ماوريسيو بوكيتينو أداءً جيدًا لكنه ليس الأداء المذهل.

ومن الجدير بالذكر، أنه رحل السير ” فيرجسون ” عن منصبه بعد 27 عامًا؛ حيث أحرز الدوري 13 مرة، ودوري أبطال أوروبا مرتين، كما نجح في تكوين مجموعة تؤمن بأسلوبه في اللعبة، ولديها الخبرة والذكاء لإدراك ما يحتاجه المدرب الإسكتلندي لتحقيق النجاح الباهر؛ الأمر الذي جعل الفريق يعاني من الإرث الذي تركه له.