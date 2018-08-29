3 مواجهات قوية في بداية النسخة الأضخم من الدوري

طلال الغامدي(صدى):

تنطلق النسخة الأكبر والأضخم من الدوري، غدًا الخميس، بـ3 مواجهات قوية؛ حيث تشهد هذه النسخة مشاركة 16 فريقًا، وإقامة 240 مباراة موزعة على 30 جولة، بواقع 8 مباريات في كل منها.

وتكفل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بإنهاء مشكلة ديون الأندية الخارجية والتزاماتها التي ظلت تحد من قدرتها على التعاقدات وتضعها أمام تحديات وعوائق وتهديدات بعقوبات مالية وانضباطية؛ حيث استقطب نجوم وفق معايير عالية بدعم مباشر من رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، ليشكلوا إضافة جديدة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

وتبدأ مواجهات النسخة الجديدة التي حملت اسم ” كأس دوري محمد بن سلمان ” ثلاث مباريات ينتظر أن تكون قوية؛ حيث يلتقي فريق الاتفاق مع ضيفه الرائد والوحدة مع الحزم، بينما ستكون أبرز مباراة في هذا اليوم هي التي ستجمع بين أحد وضيفه النصر.

وتعود أهمية المباراة إلى كون النصر من بين أبرز المرشحين للقب، بينما يريد أحد الظهور بشكل جيد في أولى مبارياته بدوري المحترفين بعد صعوده إليه للمرة الثانية في تاريخه؛ حيث تتطلع جميع الفرق المشاركة إلى الظهور بشكل أفضل مما يعمل على اشتعال المنافسة وقوتها.