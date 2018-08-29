مكيفات ” Dual Inverter ” جوائز لـ 6 فائزين في حملة ال جي ” جا وقتك توفر “

تركية البدر(صدى):

رغم حملات التوعية والإرشاد والجهود الهادفة الى الالتزام بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، ما زال البعض يعاني من ارتفاع قيم الفواتير، ما جعل شركة الكهرباء تعمل على إيجاد حلول وسطية، كان آخرها برنامج ” تيسير “.

وتبلغ نسبة استهلاك الطاقة في القطاع السكني نحو نصف الاستهلاك الكهربائي في المملكة، يذهب الجزء الاكبر منها في استخدام المكيفات. وكان مركز كفاءة الطاقة قد دعى إلى أهمية استخدام المكيف الأكثر كفاءة، والتوجيه باستخدام «مكيفات السبليت» باعتبارها الأفضل في توفير الطاقة.

واستجابة لهذا التوجيه، كانت شركة ال جي من أوائل الشركات التي تقدمت بالحلول التقنية الأكثر كفاءةً في ترشيد الطاقة الكهربائية، والمتمثلة في تقنية ” الانفرتر ” التي تمتاز بتقديم تبريد أسرع بنسبة 60% مع كفاءة عالية في استخدام الطاقة، كما انها توفر 53% من استهلاك الطاقة مقارنة مع مكيفات الهواء التقليدية. ومن الميزات الرئيسية لهذه التقنية، التبريد الهادئ، والهواء اللطيف ومرشح الحماية المزدوجة والتنظيف الآلي، وشاشة العرض الذكية لتتيح للمستخدمين التحقق من حالة مكيف الهواء بسهولة أكبر.

وإسهاماً منها في نشر الوعي بأهمية الترشيد، كرّمت ال جي 6 من الفائزين في حملتها ” جا وقتك توفر ” التي اطلقتها مطلع يوليو الماضي، حيث تم تسليم الفائزين مكيفات ” الانفرتر ” .

وما زالت الحملة متواصلة حتى نهاية اغسطس، وقد شارك في الحملة منذ انطلاقتها أكثر من 2000 مشترك من مختلف مناطق المملكة.

وقال ” ايدي جون ” المدير العام لشركة ال جي للالكترونيات في السعودية : ” نجحت حملة ” جا وقتك توفر ” في تحقيق الهدف الذي اقيمت من اجله، فقد كان التجاوب كبيراً من قبل المستهلكين، خاصة وان الحملة تزامنت مع فصل الصيف وكذلك مع التطورات الأخيرة التي طرأت في التعرفة الخاصة باستهلاك الطاقة الكهربائية، والتي كان لها الدور الكبير في تقديم حلولاً فاعلة للحد من الاستهلاك وكذلك لمعالجة الآثار الناجمة عن سوء استخدام الطاقة. ونحن في ال جي نعتقد بأننا قدمنا الحل الأكثر مثالية في هذا الخصوص. وسوف نواصل تقديم الحلول بما يتوافق مع استراتيجية المملكة الهادفة الى رفع كفاءة استهلاك مكيفات الهواء للكهرباء بنسبة 35% بحلول عام 2020م “.

وأضاف : ” وقف الهدر واستخدام الطاقة الكهربائية بشكل صحيح يساعد في التمتع بحياة افضل، وهذا ما تسعى الى تحقيقه ال جي هنا في المملكة، من خلال مساعدة المستهلكين على التقليل من استهلاك الطاقة باستخدام تقنيات هي الأحدث. ولا بد من الزامية تطبيق المواصفات القياسية على المنتجات، كما هو معمول به في الدول المتقدمة، وتطوير كفاءة الطاقة في أجهزة التكييف والثرموستات وغيرها من المعدات والأجزاء، بحيث تتطابق مع المواصفات القياسية المتطورة “.

جدير بالذكر إلى أن شركة إل جي للالكترونيات كانت في مقدمة الشركات التي استثمرت في تكنولوجيا معالجة قضايا البيئة والطاقة. وكان من نتائج الابحاث التي قامت بها للحد من استهلاك الطاقة في مجال انظمة التكييف، تقنية العاكس الرقمي، أو ما يعرف بـ (DUAL Inverter) الذي يعتبر الحل المثالي لتبريد الهواء، حيث يعمل في درجات الحرارة المرتفعة التي تصل حتى 65 درجة مئوية.