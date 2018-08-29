ترامب يستقبل رئيس الفيفا بالبيت الأبيض لمشاروات كأس العالم 2026
قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستقبال السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” في البيت الأبيض.
وجاء ذلك على خلفية إجراء مشاورات حول بطولة كأس العالم 2026، التي ستنظمها الولايات المتحدة بالمشاركة مع كندا والمكسيك.
وفي هذا السياق، وجه ” ترامب ” الشكر لـ ” إنفانتينو ” قائلاً: ” أرغب في أن أشكرك لتواجدك هنا، أنت شخص محترم للغاية والعمل الذي قمت به رائع ” .
فيما أعرب ” إنفانتينو ” عن ثنائه لما قاله ” ترامب ” وأضاف: ” كان هناك 4 مليار شخص يتابعون المونديال، وتابع المباراة النهائية أكثر من مليار شخص ” ، مشيرًا إلى أن مونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك سيكون الأفضل على الإطلاق.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4229 ] نشر منذ 2 ساعتين
نحتاج اجتماعات قويه بخصوص مونديال 2022 وتغييير مكانه هو الاهم
طلال[ عدد التعليقات: 2911 ] نشر منذ 2 ساعتين
ترامب هذا شخصيه غير سليمه 🤣🤣🤣🤣
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52972 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا ماودي يغيرون مونديال 2022 ,,
,, لسبب جوهري ,,
,, الا وهو تعريف العالم بحجم دويلة قطر اللي كأنها معطن بعير ، ولا تستوعب الحضور ..
,, إلا إذا بيسكنوهم عند عمتهم شريفه ، وكل يوم يجيبونهم ويودونهم بقوارب ..