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ترامب يستقبل رئيس الفيفا بالبيت الأبيض لمشاروات كأس العالم 2026

ترامب يستقبل رئيس الفيفا بالبيت الأبيض لمشاروات كأس العالم 2026
ماجد محمد(صدى):

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستقبال السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” في البيت الأبيض.

وجاء ذلك على خلفية إجراء مشاورات حول بطولة كأس العالم 2026، التي ستنظمها الولايات المتحدة بالمشاركة مع كندا والمكسيك.

وفي هذا السياق، وجه ” ترامب ” الشكر لـ ” إنفانتينو ” قائلاً: ” أرغب في أن أشكرك لتواجدك هنا، أنت شخص محترم للغاية والعمل الذي قمت به رائع ” .

فيما أعرب ” إنفانتينو ” عن ثنائه لما قاله ” ترامب ” وأضاف: ” كان هناك 4 مليار شخص يتابعون المونديال، وتابع المباراة النهائية أكثر من مليار شخص ” ، مشيرًا إلى أن مونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك سيكون الأفضل على الإطلاق.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4229 ] نشر منذ 2 ساعتين

نحتاج اجتماعات قويه بخصوص مونديال 2022 وتغييير مكانه هو الاهم

[ عدد التعليقات: 2911 ] نشر منذ 2 ساعتين

ترامب هذا شخصيه غير سليمه 🤣🤣🤣🤣

[ عدد التعليقات: 52972 ] نشر منذ 2 ساعتين

انا ماودي يغيرون مونديال 2022 ,,

,, لسبب جوهري ,,

,, الا وهو تعريف العالم بحجم دويلة قطر اللي كأنها معطن بعير ، ولا تستوعب الحضور ..

,, إلا إذا بيسكنوهم عند عمتهم شريفه ، وكل يوم يجيبونهم ويودونهم بقوارب ..

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