ترامب يستقبل رئيس الفيفا بالبيت الأبيض لمشاروات كأس العالم 2026

ماجد محمد(صدى):

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستقبال السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” في البيت الأبيض.

وجاء ذلك على خلفية إجراء مشاورات حول بطولة كأس العالم 2026، التي ستنظمها الولايات المتحدة بالمشاركة مع كندا والمكسيك.

وفي هذا السياق، وجه ” ترامب ” الشكر لـ ” إنفانتينو ” قائلاً: ” أرغب في أن أشكرك لتواجدك هنا، أنت شخص محترم للغاية والعمل الذي قمت به رائع ” .

فيما أعرب ” إنفانتينو ” عن ثنائه لما قاله ” ترامب ” وأضاف: ” كان هناك 4 مليار شخص يتابعون المونديال، وتابع المباراة النهائية أكثر من مليار شخص ” ، مشيرًا إلى أن مونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك سيكون الأفضل على الإطلاق.