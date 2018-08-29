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الغرفة التجارية بالمجمعة تعلن عن وظائف شاغرة

الغرفة التجارية بالمجمعة تعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

توفر الغرفة التجارية بمحافظة المجمعة، عدة وظائف نسائية شاغرة لحملة جميع المؤهلات، للعمل بأحد مصانع مدينة ” سدير ” للصناعة والأعمال، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– موظفات تغليف وتعبئة: الشهادة المتوسطة والثانوية.
– موظفات إنتاج: الشهادة المتوسطة والثانوية.
– مشرفة تغليف وتعبئة: الثانوية مع خبرة لا تقل عن سنة في مجال المصانع أو خطوط الإنتاج.
– موظفة ضمان جودة: بكالوريوس تخصص ” تغذية، إدارة جودة، علوم، علوم طبيعية ” .
– موظفة فني مختبر: بكالوريوس ” أحياء، كيمياء، أحياء دقيقة، علوم ” .

وكشفت الغرفة عن الشروط والتفاصيل الخاصة بتلك الوظائف المُعلنة، وذلك كما يلي:

– سيتم إرسال رسالة للمقبولات مبدئيًا لحضور المقابلة.
– يشترط وصول رسالة للمتقدمة قبل الحضور للغرفة، والتي سيكون محدد فيها يوم ووقت المقابلة.
– ستبدأ المقابلات يوم الثلاثاء 1439/12/24هـ، وستكون على مجموعتين من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا لمدة ثلاث أيام.
– يتم مطابقة البيانات عند مدخل الغرفة الخاص بالمتقدمات قبل صعودهم لقاعة المقابلة.
– يجب طباعة استمارة الطلب بعد الانتهاء من التسجيل ” لن يسمح بالدخول بدون الاستمارة ” .

وأوضحت الغرفة، أن التقديم متاح حاليًا من خلال تعبئة استمارة التسجيل على في موعد أقصاه الأحد الموافق 22/12/1439هـ، وذلك عبر الرابط التالي: هنا


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