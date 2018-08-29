ساما توضح لعملائها خطوات تقديم شكوى ضد البنوك التي لا تتجاوب معهم

عادل الحربي(صدى):

قدمت مؤسسة النقد العربي ” ساما ” ، لعملائها الخطوات اللازمة لتقديم شكوى ضد أحد البنوك أو شركات التأمين أو شركات التمويل التي لا تتجاوب معهم في مطالبهم.

وكشفت المؤسسة، عن توفير إدارة حماية العملاء عدة قنوات يمكن استخدامها لتقديم الشكوى، موضحة أن العميل عند تقديمه الشكوى، يتلقى رقمًا مرجعيًّا يجب استخدامه في جميع الاتصالات المستقبلية للمتابعة، مبينة أنه تلقي الشكاوى يتم عبر الهاتف بداية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، وذلك من خلال هاتف (6666-125-800)، علمًا بأن جميع المكالمات ” مجانية ” .

فيما أشارت ” ساما ” ، إلى أنه يمكنها تلقي الشكاوى من خلال الموقع الإلكتروني، والذي تم تصنيفه لشكاوى البنوك أو شركات التأمين أو شركات التمويل، بالإضافة لإمكانية الاستعلام عن الشكاوى.