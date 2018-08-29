ساما توضح لعملائها خطوات تقديم شكوى ضد البنوك التي لا تتجاوب معهم
قدمت مؤسسة النقد العربي ” ساما ” ، لعملائها الخطوات اللازمة لتقديم شكوى ضد أحد البنوك أو شركات التأمين أو شركات التمويل التي لا تتجاوب معهم في مطالبهم.
وكشفت المؤسسة، عن توفير إدارة حماية العملاء عدة قنوات يمكن استخدامها لتقديم الشكوى، موضحة أن العميل عند تقديمه الشكوى، يتلقى رقمًا مرجعيًّا يجب استخدامه في جميع الاتصالات المستقبلية للمتابعة، مبينة أنه تلقي الشكاوى يتم عبر الهاتف بداية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، وذلك من خلال هاتف (6666-125-800)، علمًا بأن جميع المكالمات ” مجانية ” .
فيما أشارت ” ساما ” ، إلى أنه يمكنها تلقي الشكاوى من خلال الموقع الإلكتروني، والذي تم تصنيفه لشكاوى البنوك أو شركات التأمين أو شركات التمويل، بالإضافة لإمكانية الاستعلام عن الشكاوى.
محمد[ عدد التعليقات: 419 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يجازيكم خير علي جهودهم الرائعه
thamer[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 1 ساعة
اشتكيت بنك وجاء الرد من البنك برسائل وصعدت للمؤسسة ولا يوجد رد لانك الحلقة الاضعف.
والمشكله باستقطاع القصد الشهري قبل تاريخ الاستحقاق .
يرسل لك رسائل بندول تهدئية وليس علاج .
لا يتم استدعام مندوب من البنك و صاحب الشكوى ليتم تسويت النزاع .
فقط رسائل لستعطاف العميل للنسيان او تهدئية الشكوى برساله حبه بندول .
تجربة تقديم شكوى لمؤسسة النقد ضد بنك .