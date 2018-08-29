السجن 5 سنوات لعصابة سرقت مواطن سعودي بالإكراه في مصر

القاهرة(صدى):

قضت محكمة مصرية بالسجن المشدد خمس سنوات على رجلين وامرأتين بتهمة سرقة مواطن سعودي في العاصمة المصرية القاهرة.

وكانت تحقيقات النيابة العامة المصرية كشفت قيام المتهمين رجلين وامرأتين بسرقة المنقولات والمبالغ المالية المملوكة للمجني عليه مواطن سعودي بطريق الإكراه، بعد تقييده وتكميمه تحت التهديد، عن طريق تسهيل الخادمة للمتهمين دخول الشقة.

كما أظهرت التحقيقات قيام المتهمة الرابعة بإخفاء المنقولات المتحصل عليها من واقعة السرقة، مع علمها بكونها مسروقة.