ماكلارين 600LT بتعديل MSO تظهر في بيبل بيتش

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

حصلت ماكلارين 600LT الجديدة على لون رمادي خاص من قبل قسم MSO في الشركة وتم عرض السيارة في بيبل بيتش في الفترة الأخيرة , واللون الخارجي كما أوضحنا رمادي Stealth خاص ، بينما باقي السيارة حملت تعديلات مختلفة وتحديثات عديدة من MSO ، وكانت ماكلارين 600LT قد أطلقت لأول مرة في مهرجان جودوود للسرعة واعتبرت أخف وأكثر سيارات ماكلارين قوة بين السيارات القانونية للطرق في عائلة Sports Series .

وحملت السيارة محرك V8 سعة 3.8 لتر بقوة 592 حصان بشاحنين توربينيين وبما يسمح بتسارع السيارة من الثبات الي 100 كم في الساعة في 2.8 ثانية قبل الوصول الي سرعة قصوى تصل الي 328 كم في الساعة. وقال أنصار على المسئول التنفيذي لـMSO أن القسم تأسس لمساعدة العملاء لادراك أحلامهم والسماح بتحقيق مستوى غير مسبوق من التعديلات حسب الاختيارات الخاصة.

والسيارة توفر الخفة في الوزن والأداء السباقي ، وزودت السيارة بطلاء رمادي خاص مع لون أسود مطفي وباقة ماكلارين أورانج الخارجية وفتحة من ألياف الكربون على السقف و3 باثات من ألياف الكربون التي تتوفر للسيارة وتشمل مرايا جانبية ومدخلات على الأبواب ومشتت أمامي وصادم خلفي وغطاء خدمة. كما يوجد سقف من ألياف الكربون وعجلات ألومنيوم خفيفة الوزن بشكل فائق بلمسات سوداء لامعة.

وتأتي السيارة بمقاعد سباقية من ألياف الكربون من موديل سينا وباقة ألياف كربون داخلية وباقة MSO Clubsport Pro.