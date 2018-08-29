” تعليم الرياض ” تناشد بتوخي الحذر عند تنقل الطلاب بالحافلات المدرسية

عادل الحربي(صدى):

ناشدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، جميع المدارس الحكومية والأهلية بمراحلها كافة بضرورة توخي الحذر عند تنقل الطلاب والطالبات عبر الحافلات المدرسية؛ لتجنيبهم المخاطر في تنقلاتهم صباحًا وحال عودتهم ظهرًا.

وفي هذا السياق، دعا حمد بن ناصر الوهيبي، المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، لعقد اجتماع بالطلاب المستفيدين من النقل المدرسي، وتزويدهم بالإرشادات اللازمة للاستخدام الأمثل للنقل المدرسي.

وعن خطوات تنفيذ ذلك، أوضح ” الوهيبي ” أنه سيتم تنفيذ برامج الأمن والسلامة داخل المدارس، وتدريب الطلاب على الطوارئ داخل المركبة بصفة دورية، و ومتابعة سائق الحافلة يوميًا، والتأكد من خلوّ الحافلة بعد نزول الطلاب منها، والمهاتفة الفورية للطلاب الغائبين.