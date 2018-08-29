رئيس النصر يعلق على إطلاق اسم ولي العهد على موسم الدوري الحالي
علّق سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر على إطلاق اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على النسخة الحالية من الدوري.
وأوضح ” آل سويلم ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” لسمو ولي العهد كثير الفضل على الأندية السعودية عمومًا. ”
وأضاف: ” وما إطلاق مسمى كأس دوري محمد بن سلمان على هذه النسخة من الدوري السعودي للمحترفين، إلا جزء من العرفان لما يقدمه سموه لرياضة الوطن ” .
طلال[ عدد التعليقات: 2911 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يطولنا بعمره ويعطيه العافيه يااارب
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 235 ] نشر منذ 3 ساعات
باذن الله الدوري هلالي
وخاصه باسم ولي العهد الله يحفظه
ولمره واحده فقط