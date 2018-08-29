رئيس النصر يعلق على إطلاق اسم ولي العهد على موسم الدوري الحالي

ماجد محمد(صدى):

علّق سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر على إطلاق اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على النسخة الحالية من الدوري.

وأوضح ” آل سويلم ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” لسمو ولي العهد كثير الفضل على الأندية السعودية عمومًا. ”

وأضاف: ” وما إطلاق مسمى كأس دوري محمد بن سلمان على هذه النسخة من الدوري السعودي للمحترفين، إلا جزء من العرفان لما يقدمه سموه لرياضة الوطن ” .