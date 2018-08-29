بلاغ للنيابة العامة ضد سما المصري بسبب صورها وهي عارية

أماني الغامدي(صدى):

تقدم أحد المحاميين المصريين ببلاغاً للنيابة العامة إتهم فيها الفنانة المصري ​سما المصري​ بالتحريض على الفسق والفجور فساد الأخلاق مستندًا على نص المادة التي تنص على أن كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً أو فجوراً أو دعارةً أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.‎

جاء ذلك عقب أن نشرت سما المصري صورا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ظهرت فيهم عارية وتجلس داخل حوض الإستحمام وذلك لمعايدة الجمهور بمناسبة عيد الأضحى المبارك الفائت .

وقال المحامي في الدعوى القضائية ضد سما المصري ، ” في الوقت الذي تعيش فيه الأمة العربية والإسلامية بصفة خاصة أفضل الأيام وهو يوم عرفة، نشرت الفنانة سما المصري مقطعاً مصوراً وهي عارية الجسد داخل الحمام الخاص بها وهي تغني بأسلوب مبتذل بصورة تثير الغرائز وتحض على الفسق والفجور ” .