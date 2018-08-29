تحذير خطير من التحديث الجديد لـ ” واتساب “

وكالات(صدى):

حذرت وسائل إعلام بريطانية من ” التحديث الجديد لتطبيق التراسل الفوري الشهير ” واتساب ” ، والتي وصفته بـ ” الخطير ” ، مبينة أنه يسمح للآخرين بقراءة الرسائل الخاصة بأي مستخدم.

وبذلك، أصبحت أحدث ميزات ” واتساب ” السبب في إضعاف أمنه، خاصة أنها تمحي خاصية ” التشفير ” التي تميز بها التطبيق طوال السنوات الماضية، حيث يعتمد التطبيق خاصية تشفير ” من النهاية إلى النهاية ” ، والتي لا تسمح بأي طرف ثالث بالاطلاع على الرسائل المبعوثة بين طرفين، ولا يتم تخزينها أو إرسالها إلى أي من خوادم الشركة.

وتتمثل الميزة الجديدة التي أضافها ” واتساب ” ، في إمكانية تخزين الرسائل في نسخة احتياطية مقدمة من شركة ” جوجل ” الأمريكية؛ يمكنها أن تكسر هذا التشفير.

وحذر ” واتساب ” مستخدميه، عند تخزينهم نسخًا احتياطية من رسائلهم، بأن تلك النسخ ليست محمية بصورة كاملة، ولكن يمكن حل هذه المشكلة، للحفاظ على خصوصيتك على ” واتساب ” ، من خلال عدة خطوات تتمثل في:

1- ادخل إلى خيار إدارة التطبيقات عبر ” جوجل درايف ” .

2- سيظهر لك قائمة التطبيقات المختلفة، التي يخزن ” جوجل درايف ” منها نسخًا احتياطية، ومنها ” واتساب ” .

3- اضغط على خيار ” واتساب ” ثم احذفه.

4- انتقل إلى ” واتساب ” ، ثم الإعدادات، وألغِ أي احتمالية لتسجيل نسخ احتياطية على ” جوجل درايف ” مستقبلًا.