القبض على عصابة بالرياض تحتجز العمالة وتبتز ذويهم بمبالغ مالية

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه وبناء على ما توفر من معلومات عن قيام عدد من المقيمين ، من الجنسية البنغالية ، باحتجاز أشخاص من مواطنيهم العاملين بالمملكة في أماكن مهجورة، ومواقع نائية وابتزاز ذويهم في بلدانهم ومطالبتهم بمبالغ مالية لإخلاء سبيلهم.

وأضاف بعد تكثيف التحريات، تم القبض على المتهمين بارتكاب تلك الجرائم وعددهم (٤) أربعة ، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس ، وضُبط بحوزتهم مبلغ (35.313) ريالاً وعملات نقدية متنوعة من مختلف الفئات ومركبة مسروق وبسماع اقوالهم أقروا بارتكاب (16) جريمة احتجاز وابتزاز لأشخاص من الجنسية البنغالية، حيث جرى إيقافهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة .

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بقوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره .