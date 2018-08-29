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بالفيديو.. 4 فوائد صحية للسير حافي القدمين

بالفيديو.. 4 فوائد صحية للسير حافي القدمين
أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يرصد الفوائد الصحية للسير بقدمين حافيتين .

ومن هذه الفوائد التي تم استعراضها بالفيديو :

– تحسين المزاج وزيادة القدرة على التركيز.

– إمداد الجسد بالحيوية ورفع مستوى الطاقة.

– علاج تشوهات الأقدام المسطحة عند الأطفال.

– الحماية من السعفة.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5265 ] نشر منذ 3 ساعات

جميل ** (^_^) **
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أنا مرة رحت البقالة (صغيرة) اللي جنب البيت ** حافي القدمين *!!!
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الناس اللي شافوني حسبوني خبل *! ههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 9860 ] نشر منذ 2 ساعتين

كمان حلولمرضى السكرلكن نادر اللي يقدر امشي بدونها الحين☺😁وعشان مايتهم بالخباله مثل ماقال الاخ رايق☝😊😁لا يمشي بمكان عام يسوقهاحوالينهم😁😂

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