بالفيديو.. 4 فوائد صحية للسير حافي القدمين
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يرصد الفوائد الصحية للسير بقدمين حافيتين .
ومن هذه الفوائد التي تم استعراضها بالفيديو :
– تحسين المزاج وزيادة القدرة على التركيز.
– إمداد الجسد بالحيوية ورفع مستوى الطاقة.
– علاج تشوهات الأقدام المسطحة عند الأطفال.
– الحماية من السعفة.
رااايق[ عدد التعليقات: 5265 ] نشر منذ 3 ساعات
جميل ** (^_^) **
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أنا مرة رحت البقالة (صغيرة) اللي جنب البيت ** حافي القدمين *!!!
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الناس اللي شافوني حسبوني خبل *! ههههههههههههههههههه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9860 ] نشر منذ 2 ساعتين
كمان حلولمرضى السكرلكن نادر اللي يقدر امشي بدونها الحين☺😁وعشان مايتهم بالخباله مثل ماقال الاخ رايق☝😊😁لا يمشي بمكان عام يسوقهاحوالينهم😁😂