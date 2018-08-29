بالفيديو.. 4 فوائد صحية للسير حافي القدمين

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يرصد الفوائد الصحية للسير بقدمين حافيتين .

ومن هذه الفوائد التي تم استعراضها بالفيديو :

– تحسين المزاج وزيادة القدرة على التركيز.

– إمداد الجسد بالحيوية ورفع مستوى الطاقة.

– علاج تشوهات الأقدام المسطحة عند الأطفال.

– الحماية من السعفة.