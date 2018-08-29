ترقية ” الفريح ” إلى رتبة عقيد بالحرس الوطني

محمد السعران(صدى):

صدرت الموافقة السامية الكريمة بترقية المقدم فهد بن عبدالمحسن الفريح اليوم الأربعاء إلى رتبة عقيد من سلاح الإشارة بالحرس الوطني.

وأعرب العقيد الفريح عن شكره وامتنانه لولاة الأمر، مؤكداً أن هذه الترقية وسام شرف يعتز به، وحافز بإذن الله لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينه ووطنه.

وقال: “ أرجو من المولى عز وجل أن أكون عند حسن ظن الجميع، وأن يوفقني لحمل هذه الأمانة وأداء الرسالة بما يحقق تطلعات القيادة ”.

صحيفة “ صدى ” تبارك للعقيد فهد بن عبدالمحسن الفريح بالترقية متمنين له دوام التوفيق والنجاح.