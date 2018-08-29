” التقاعد ” : إزالة فترات التداخل لضم أي مدة خدمة من التأمينات

عادل الحربي (صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، عن ضرورة إزالة فترات التداخل لضم أي مدة خدمة من التأمينات الاجتماعية، بعد التحقق فعليًا من فترة الاشتراك.

وأكدت المؤسسة، أنه لا يجوز جمع المستفيد بين معاشين تقاعديين، مشيرة إلى صرف المعاش الأكبر فقط، مبينة أن السنة الكاملة للخدمة العسكرية تبلغ 35 عامًا، ويتم تسوية المعاش العسكري على أساس جزء من 35 جزءًا من الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه.

وأشارت ” التعاقد ” ، إلى إيقاف استحقاق المرأة بالمعاش من تاريخ عقد الزواج، موضحة أنه يعاد الاستحقاق إذا طلقت أو ترملت، فيما أوضحت أن الخدمة على بند الساعات ليست مدرجة في استقطاعات التقاعد، ولا تحتسب في مدة الخدمة المحتسبة لأغراض التقاعد.