عقوبات إيران الوشيكة تكبح خسائر النفط

وكالات(صدى):

هبطت أسعار النفط اليوم الأربعاء متأثرة بأنباء عن زيادة مخزونات النفط الأمريكية لكن انكماش صادرات إيران قبيل عقوبات أمريكية حال دون مزيد من الهبوط في السوق.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 75.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 0611 بتوقيت جرينتش بانخفاض قدره خمسة سنتات عن التسوية السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 68.49 دولار للبرميل.

وفي الولايات المتحدة، قال معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام ارتفعت قليلا بمقدار 38 ألف برميل إلى 405.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 أغسطس آب.

وعلى الرغم من زيادة المخزونات الأمريكية، قال متعاملون إن أسعار الخام تلقت دعما جيدا إلى حد ما من فرض واشنطن عقوبات على طهران ستبدأ في استهداف قطاع النفط اعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني.