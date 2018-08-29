لجين عمران تزيح الستار وتكشف عن أسباب تركها ” إم بي سي “

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الإعلامية السعودية لجين عمران، عن أسباب وتفاصيل خروجها من قناة ” إم بي سي ” ، مؤكدة أنها خرجت من القناة بشكل نهائي، وفق اتفاق بين الطرفين، لافتة إلى أنها تدرس ثلاثة عروض مقدمة من محطات تلفزيونية لم تذكرها.

وبالتطرق للتفاصيل، أوضحت ” عمران ” في لقاء تليفزيوني لها، أنها كانت ترغب في ترك برنامج ” صباح الخير يا عرب ” فقط، دون مغادرة القناة نهائيًا، مبينة أن هناك شخصًا عاملًا في القناة، لم تكشف عن هويته، هو من أوصل لمالك المحطة، رجل الأعمال وليد الإبراهيم، رغبتها في ترك القناة نهائيًا، الأمر الذي نفته تمامًا.

وأكدت الإعلامية السعودية، أنها لم تمانع أو ترفض العمل مجددًا مع ” أم بي سي ” ، موضحة أنها متمسكة بتقديم برنامج جديد، مشيرة إلى أن يكون اتفاقها مع القناة على ذلك بصيغة عقد مستقل ” فري لانسر ” ، وليس كموظفة، وذلك خوفًا من أن تقاسمها القناة عائدات الإعلانات التي تحصل عليها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستقل.

جدير بالذكر، أن قناة ” إم بي سي ” ، لم تفصح عن نيتها في التعاقد مجددًا مع المذيعة لجين عمران، ليظل مصيرها حاليًا خارج القناة.