لجين عمران تزيح الستار وتكشف عن أسباب تركها ” إم بي سي “
كشفت الإعلامية السعودية لجين عمران، عن أسباب وتفاصيل خروجها من قناة ” إم بي سي ” ، مؤكدة أنها خرجت من القناة بشكل نهائي، وفق اتفاق بين الطرفين، لافتة إلى أنها تدرس ثلاثة عروض مقدمة من محطات تلفزيونية لم تذكرها.
وبالتطرق للتفاصيل، أوضحت ” عمران ” في لقاء تليفزيوني لها، أنها كانت ترغب في ترك برنامج ” صباح الخير يا عرب ” فقط، دون مغادرة القناة نهائيًا، مبينة أن هناك شخصًا عاملًا في القناة، لم تكشف عن هويته، هو من أوصل لمالك المحطة، رجل الأعمال وليد الإبراهيم، رغبتها في ترك القناة نهائيًا، الأمر الذي نفته تمامًا.
وأكدت الإعلامية السعودية، أنها لم تمانع أو ترفض العمل مجددًا مع ” أم بي سي ” ، موضحة أنها متمسكة بتقديم برنامج جديد، مشيرة إلى أن يكون اتفاقها مع القناة على ذلك بصيغة عقد مستقل ” فري لانسر ” ، وليس كموظفة، وذلك خوفًا من أن تقاسمها القناة عائدات الإعلانات التي تحصل عليها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستقل.
جدير بالذكر، أن قناة ” إم بي سي ” ، لم تفصح عن نيتها في التعاقد مجددًا مع المذيعة لجين عمران، ليظل مصيرها حاليًا خارج القناة.
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 4 ساعات
إكثر إعلامية سعودية كانت تعجبني شخصيتها ولكن بعد السناب تغير الوضع بانت جوانب في الشخصية سطحية نوعاً ما.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4229 ] نشر منذ 4 ساعات
اذا كثرت الفلوس تغيرت النفوس وبعض الطباع
رااايق[ عدد التعليقات: 5265 ] نشر منذ 4 ساعات
اي والله أنك صدقت ** ياخوي ااالسحاب * ( الفلوس تغير النفوس و الطباع ) ***
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لجين سوي برنامج جديد * و سمية * ( الجدة تتحدث )*** هههههههههههه
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أستغفر الله وأتوب إليه ***
ابو يوسف[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات
كانت منوّره برنامج صباح الخير يا عرب
قلت الوداع وقال تصبح على خير
ما يدري ان الخير مع روحته راح
شبيه الريح[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 3 ساعات
حظ العواهر جواهر…….
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52972 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب مافيه مشكله يامشكل ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9860 ] نشر منذ 59 دقيقة
موفقه اقعدي في بيتش احسن لا إم بي سي ولاببسي☺😁