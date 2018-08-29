11 قتيلا وجريحا غالبيتهم من رجال الأمن في حصيلة التفجير الانتحاري بغرب العراق

بغداد(صدى):

هز تفجير انتحاري بسيارة مفخخة صباح اليوم , المدخل الجنوبي لمدينة القائم , بمحافظة الأنبار غرب العراق ,مستهدفًا نقطة تفتيش أمنية مشتركة.

ولم يعرف على الفور حجم الخسائر البشرية والأضرار المادية التي ألحقها التفجير, لكن مصادر أمنية محلية أفادت وفق حصيلة أولية بأنه أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وبحسب هذه المصادر فإن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجرحى إلى مستشفى قريب , وجثث القتلى إلى دائرة الطب العدلي.

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أوضح مركز الإعلام الأمني العراقي في بيان له اليوم أن القوات الأمنية في إحدى نقاط التفتيش بقضاء القائم تصدت لعجلة مفخخه ,وأطلقت النار عليها مما أسفر عن انفجارها ,ومصرع 7 أشخاص بينهم 4 من منتسبي القوات الأمنية ,وإصابة 4 آخرين جميعهم من رجال الأمن , إضافة إلى إلحاق أضرار مادية بعجلة مدنية.