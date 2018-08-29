بـ8 شروط.. جامعة الحدود الشمالية تعلن عن وظائف شاغرة للنساء

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الحدود الشمالية، عن عدد من وظائف صندوق الطالب برواتب مقطوعة للنساء بمسمى ” مشرفة حضانة أطفال ” ، محددةً 8 شروط للقبول.

وأشارت ” الجامعة ” إلى أنه يجب أن تكون الحاضنة سعودية، وأن تكون حاصلة على شهادة بكالوريوس رياض أطفال أو تربية خاصة، بالإضافة إلى خبرة عمل في حضانة حكومية أو حضانة خاصة لا تقل عن سنة، وأن يكون عمرها من ٢٥ إلى ٣٥ سنة.

وأكدت على ضرورة أن تتحلى بالصبر والقدرة على تحمل ضغوط العمل، وأن تكون متفانية وحريصة على ساعات العمل المطلوبة، مع العلم أن الأولية للمتزوجات.

وأوضحت الجامعة أنه على المتقدمة إرفاق صورة شهادة البكالوريوس والخبرات السابقة والدورات إن وجدت، والتقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا