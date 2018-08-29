لدعم اقراض المنشآت خارج المدن.. تحويل مكاتب العمل للتوظيف

علي القحطاني (صدى):

تستعد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لتحويل مكاتب العمل إلى مكاتب للتوظيف؛ وذلك لدعم إقراض المنشآت خارج المدن بشروط تفضيلية.

وجاء ذلك في إطار إطار خطتها الشاملة لتوفير 1.2 مليون وظيفة بحلول 2022 وتقليص البطالة إلى 9%، حيث تستهدف إنشاء مركز وطني لتحسين الإنتاجية ومنح المنشآت مخصصات للتدريب والتأهيل.

من الجدير بالذكر أن الوزارة تهدف لرفع جاذبية التوظيف في المناطق النائية، وإنشاء برنامج للتوظيف في الصناعات اليدوية والتقليدية وتمويل الأسر المنتجة.