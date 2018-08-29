زوج يعتاد اغتصاب زوجته ليشعر باللذة.. والزوجه تلجأ للخلع

القاهرة(صدى):

أقدمت سيدة مصرية على رفع دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة، وذلك لتعامله معها بـ ” وحشية ” وفقًا لوصفها؛ وذلك تلبية لرغباته الجنسية.

وبالتطرق للتفاصيل، روت السيدة معاناتها مع زوجها قائلة: ” بدأت المأساة باغتصابي ليلة زفافي، فُأصبت بنزيف وجروح بسبب اعتدائه الجنسي؛ حيث وجدت نفسي أمام كائن لم ير في هذا التوقيت إلا تلبية رغباته ” .

وأوضحت السيدة أن ” الزوج ” عاد لتكرار ذلك عدة مرات، وعندما أعلنت رفضها للاغتصاب من قبل زوجها اعتدى عليها بالضرب ثم اغتصبها وفقًا لروايتها؛ لذا حاولت ” الزوجة ” اثنائه عن ارتكاب هذا الفعل، إلا أنها فاجئها بقوله أنه لايشعر بأي لذة في العلاقة الجنسية إلا بـ ” الاغتصاب ” .

وعلمت السيدة من زوجها أنه ارتكب هذه الجريمة من قبل مع شقيقته عدة مرات واعتاد عليها، ثم اعترف باعتدائه من قبل على طفل، لكن تدخل أسرته منع افتضاح أمره بعد التفاهم مع عائلة المجنى عليه؛ لذا أقدمت الزوجة على رفع دعوى خلع ضده أمام محكمة الأسرة.