لقطات تفضح ميلانيا ترامب وتكشف عن وجود ” دوبليرة ” ترافق زوجها بجولاته

واشنطن(صدى):

فضحت لقطات اُتخذت للسيدة الأولى بأمريكا ميلانيا ترامب، مؤكدة وجود ” دوبليرة ” لها تُرافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جولاته، الأمر الذي آثار جدلًا واسعًا حولها.

واتضح ذلك من خلال عدة صور التقطت لـ ” ميلانيا ” أثناء رحلتها مع الرئيس الأمريكي إلى كولومبوس، أوهايو في 24 أغسطس، حيث نالت ملابسها وشعرها اهتمام الكثيرين.

ولاحظ البعض اختلاف لون وفرق شعرها و” البلوزة ” التي ترتديها، وكذلك الشعار الموجود على النظارة، فضلًا عن فرق الوزن الملحوظ، إذ وجد متابعيها أن من ظهرت باللقطات كانت بوزن أكبر بحوالي 20 رطلًا عن ” ميلانيا ” ، وهو ما ظهر في وجهها بشكل خاص.

فيما أشار البعض، إلى أن ” ميلانيا ” الحقيقة لا تفضل المصافحة القوية، وهو الأمر الذي لم تؤديه ” الدوبليرة ” الخاصة بها بشكل صحيح عند زيارتها لأحد مستشفيات الأطفال ذات يوم.