الحالة التي يسمح فيها للوافد الذي خرج ولم يعد العودة قبل الـ 3 سنوات

علي القحطاني(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن الحالة التي يسمح فيها للوافد الذي خرج بتأشيرة خروج وعودة ولم يعد، هي أن يعود على نفس صاحب العمل الذي كان يعمل لديه بتأشيرة جديدة.

وكان وافد قد وجه للجوازات عبر حسابها في ” تويتر ” سؤالاً بقوله: ” عندي سائق خاص خرج بتأشيرة خروج وعودة لظروف خاصة لم يستطع الرجوع إلى أن انتهت التأشيرة وقد بقي في بلده لسنتين ابي اجيبه الان وش اسوي من اجراء “.

فيما جاء رد الجوازات سريعاً، موضحة أن خرج ولم يعد التعليمات تمنع رجوعه لمدة ثلاث سنوات الا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة لا يشمل التابعين.