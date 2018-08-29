بالصور.. الكشف عن شكل الكأس والكرة الرسميين لدوري هذا العام

طلال الغامدي(صدى):

أُزيح الستار عن شكل الكأس والكرة الرسميين لمباريات الدوري هذا العام، وذلك خلال حفل تدشين دوري المحترفين، أمس الثلاثاء، بعد أن أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن إطلاق مسمى ” دوري الأمير محمد بن سلمان ” على نسخة هذا العام.

ومن جانبه، أوضح ” آل الشيخ ” خلال الحفل، أن إطلاق مسمى ” دوري الأمير محمد سلمان ” على نسخة هذا العام من دوري المحترفين لمرة واحدة، جاء عرفانًا لما قدمه للوطن وشبابه.

فيما أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة، على سعيه ليكون دوري المحترفين هذا العام، من أقوى 10 دوريات في العالم.