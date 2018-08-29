تعرف على المهن التي سيتم توطينها بعد 12 يوما
يدخل قرار توطين المهن بمنافذ البيع في أنشطة محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية، حيز التنفيذ بعد 12 يوما في تاريخ 01/01/1440هـ، (الموافق 11 سبتمبر 2018م)، وذلك سعيا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.
ومن المقرر أن يتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الساعات، ومحلات النظارات، ومحلات الأجهزة الكهربائية والالكترونية، في تاريخ 01/03/1440هـ، بينما سيتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات، في تاريخ 01/05/1440هـ.
وقد اعتمدت الوزارة الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطاً اقتصادياً بقطاع التجزئة، وتضمن الدليل شرحاً للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين بالإضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين. ويوضح الدليل تفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة على إجابات على التساؤلات الأكثر شيوعاً، ويمكن الاطلاع على الدليل بالضغط عبر الرابط هنا.
كما تم تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبنك التنمية الاجتماعية؛ لإعداد برنامج “ممكنات التوطين للأنشطة الموطَّنة”، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في حين تُطبَّق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول العقوبات والمخالفات.
شيخين1[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ 5 ساعات
ياسلام عليكم هاذا الحزم بصدق بس اتمنى تطبيقة بحذاريفة وصدق وامانة الى الامام يا حكومتنا
تحيه طيبه[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 5 ساعات
نبي توطين الشركات تعال خش اي شركة عقاريه مصانع بنوك تشوف العجب تحصل فيها اقل شي عشرين اجنبي 2 سعودي وشغالين في مكاتب ورواتب عاليه وتحصل مديره اجنبي محدثكم مديره الحالي اجنبي اي والله مديري المباشر اجنبي
طلال[ عدد التعليقات: 2911 ] نشر منذ 4 ساعات
والله اسعدتونا كثيرا بهذا الخبر
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 4 ساعات
أنا بعد مديري المباشر أجنبي التوطين قائم للوظائف المتدنية الوظائف المرموقة مدري متى يتم توطينها !!
ماجد[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 4 ساعات
نتمني الوضع يتحسن اكثر هذه الفتره
qlq[ عدد التعليقات: 3792 ] نشر منذ 4 ساعات
…
عز ياديرتي
فوق هام السحب
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4229 ] نشر منذ 3 ساعات
انا انادي من زمن طويل بتوطين الوظائف القياديه والاشرافيه في القطاع الخاص-وبدونها لاجدوى من توطين الوظائف الدنيا لانها جهود تذهب ادراج الرياح-طالما المدير والمشرف اجنبي حالياً فلن نجد مدير سعودي مستقبلاً الا مارحم ربي وقليل ماهم-والاسباب معروفه للجميع-
المدير الاجنبي اما شريك او صهر لسعودي او خائف على منصبه او غيرذلك-وطنوا الوظائف العليا وشوفوا النتائج والبلد مليان شباب سعودي قيادي-اعطوهم الفرصه-
لو تنتدبون من القطاع الحكومي بحيث يكون هناك توازن والعكس-اما وطن الوظائف وانسى ولا تحمي النوم احسن-
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52972 ] نشر منذ 3 ساعات
يكون خير ان شاء الله ,,
واخرتها معكم[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 3 ساعات
من ادلخ ماشفت الي يعلقون وينساقون مع كل قلم يكتب او قرار يتخذ ولاهو عارف وش عواقب او فاعليه القرار
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ررر[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب ممتاز بدل الشباب ماهم تسكع بالشوارع خلهم يفيدون ويستفيدون .
عبود[ عدد التعليقات: 2085 ] نشر منذ 2 ساعتين
من زمان ما سمعنا خبر زين ، يا رب لك الحمد والشكر وعقبال الوظائف الادارية العليا يا رب ، ويا ريت تتم ادارة التوظيف في وزارة الصحة تحت ادارة مستقلة غير الادارة الحالية خصوصا في مجال التوظيف .
محمد سعد[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 1 ساعة
تحية طيبة للقائد العربي المسلم محمد بن سلمان نعم لقد اعت للسعودية مكانتها واعطيت للشعب السعودي مكانته وكرامته بعد ان كان غريب في بلده واجنبي في بلده لم يتبقى له الا ان يحصل على بطاقة اقامة الان اصبح السعودي يشعر انه سعودي حقا وان هذا بلده هو اولى بخدمته واولى بخيراته لقد ايقضت الشعب من رقاده الذي لو استمر لاصبحنا بلا وطن ولا هوية لا ادري ماذا اسمي هذه الانجاز الا انه فتح جديد للشعب السعودي وبادية التطور والتقدم في شتى المجالات ان شاء الله اصبح الشعب يمتلك الحماس والنشاط بعد ان كان شعب محبط وكسول الكل الان يريد ان يقدم شيئا للوطن شباب وشابات اصبح للوظائف مكانتها بعد ان كان لا يعترف الا بالوظائف المكتبية الكل اصبح يريد ان يعمل يريد تن تكون له بصمة جيدة في وطنه الكل اصبح يفتخر ويعتز بعمله الكل اصبحو سواسيه لا فرق بينهم الا بالعمل الجيد والانجاز بارك الله في الوطن السعودي وفي القيادة السعودية وفي الشعب السعودي
زائر[ عدد التعليقات: 1726 ] نشر منذ 24 دقيقة
عشان الفرص الوظيفيه للشباب العاطلين واللي لسا متخرجين قرار مبارك والمدرا ا تحصر في المواطنيين اي وظيفيه اداريه
منصور[ عدد التعليقات: 290 ] نشر منذ 23 دقيقة
سوف اشرح ماذا يعني الدعم الوجستي للتوطين باختصار
في احدى المدن المتوسطه وهي مدينة بارق بجنوب المملكه تم توطين محلات الجوالات بالكامل لماذا نجحت هذا المدينه اولا تم منع اي محل بقاله مكتبه اي محل بكل ماتعنيه الكلمه من بيع اي شى يخص الجوالات في الماضي كنت تجد شواحن بطاريات ….الخ حتى عند العطارين والبقالات …الخ يقول لي احد اصحاب المحلات ويقسم على ذالك ان دخله في تلك المنطقه الصغيره يتعدى ال10 الالف ريال شهريا واحيانا يزيد
اما في المدن الكبيره فالموضوع شبه مستحيل الا بدعم لوجستي كما ذكرت …هذا اذا كان المسؤل ذو عقليه ذكيه اما القرارات والخرابيط الفاضيه فلاتنفع ….
سوف نسمع مع قرارات التوطين من ينادي بان الشركات خسرت واوشكت بالاغلاق بسبب التوطين اقول له ياخي بالله عليك انت الى هذا الوقت باقي لم تغلق ياخي اغلق بسرعه لسنا بحاجه لك الله يرحم امك قفل ولا اقول لك بالعاميه (((في ستين داهيه انقلع))) فيه شباب تنتظر اغلاقك لكي يحل محلك