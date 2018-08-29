” جبروت امرأة ” .. زوجة تخون زوجها وتتعدى عليه أمام الناس

القاهرة(صدى):

تقدم زوج بشكوى إلى محكمة الأسرة المصرية، يطلب فيها حقه من زوجته التي اتهمها بخيانته والتعدي عليه بالضرب والإساءة إليه عبر اعترافها بذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الاستيلاء على ممتلكاته.

وقال الزوج المكلوم: ” حظي التعيس الذي ساقني للوقوع فى قبضة زوجتي لأقضي معها 3 سنوات فى جحيم الحياة الزوجية كنت فيها الزوج المطيع الذى لا يرفض لزوجته طلبًا ووقفت بجوارها وأهلها وأنفقت عليهم آلاف الجنيهات، وبعد أن أنهوا أموالى بدأ تمردهم علىَّ ومحاولة التخلص منى والبحث عن بديل. ”

وأضاف الزوج حاكيًا معاناته مع زوجته: ” وصل الجبروت بها بأن قامت بالمجاهرة بخيانتي مستغلة الشيكات التي أخذتها علىَّ برفقة أهلها والتوكيل الذي حررته لها ونقل معظم ممتلكاتي باسمها، وعندما فاض بي الكيل صارحتها برغبتي في الطلاق، وعندها أصيبت بالجنون وبدأت تشويه سمعتي وتسليط بلطجية علىَّ لإيذائي، وجاءت برفقتهم فى إحدى المرات وانهالت علىَّ بالضرب المبرح وأعطتني ” علقة موت ” أمام زملائي عقابًا لي على تقديم بلاغ بالزنا ضدها. “