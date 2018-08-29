بالصور.. ترقية عدد من ضباط سلاح الإشارة بالحرس الوطني

محمد السعران(صدى):

قلّد سعادة اللواء مهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري قائد سلاح الإشارة، اليوم الأربعاء عددًا من ضباط سلاح الإشارة بالحرس الوطني رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم إلى رتبهم الجديدة.

والضباط الذين تمت ترقيتهم لرتبهم الجديدة هم:

١- العميد مفرح بن مرعي العمري

٢- العقيد ماجد بن فالح القحطاني

٣- العقيد رائد بن إبراهيم الثميري

٤- العقيد منصور بن إبراهيم الحميضي

٥- العقيد عصام بن حمد المعمر

٦- العقيد فهد بن عبدالمحسن الفريح

٧- العقيد فهد بن إبراهيم الجابر

٨- العقيد أحمد بن فهد العنزي

وهنَّأ سعادة قائد سلاح الإشارة الضباط الذين تمت ترقيتهم، وتمنى لهم التوفيق في حياتهم العملية لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.