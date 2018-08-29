ابن ” رونالدو ” يبدأ تدريباته مع يوفنتوس.. ووالده: سيصبح مثلي

نواف السالم(صدى):

بدأ الابن الأكبر للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ذو الـ 8 أعوام، تدريباته بمركز الإعداد الخاص بنادي يوفنتوس الإيطالي، الذي التحق به ” رونالدو ” بعد رحيله عن ريال مدريد الإسباني.

وشارك الصغير ” كريستيانو جونيور ” ، وهو من مواليد يونيو 2010، في تمارين فريق تحت 9 أعوام بالنادي الإيطالي، وذلك برفقة شريكة ” رونالدو ” جورجينا رودريغيز، التي كانت تتابع التمارين.

ومن جانبه، رأى كريستيانو رونالدو، أن ابنه سينال نفس حظه من النجومية، قائلًا: ” إنه مثلي عندما كنت صغيرًا ، هو منافس ويكره الخسارة ” .

وتابع النجم البرتغالي، صاحب الـ 33 عامًا: ” سيصبح مثلي، أنا واثق من ذلك 100%، أحب تلقينه بعض الأمور، وفي النهاية هو من سيختار ماذا سيفعل، وسيحظى بدعمي باستمرار، ومن الواضح أنني أريده أن يصبح لاعب كرة قدم لأنني أعتقد بأن لديه شغف بهذه الرياضة ” .